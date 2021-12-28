"Еспресо. Выбор читателей 2021": взрослые завершают голосование за любимую книгу
Литературные гиганты или начинающие писатели. В течение четырех месяцев такой выбор делали украинцы в номинации "Литература для взрослых" книжной премии "Еспресо. Выбор читателей"
В финале конкурса принимали участие три книги: поэтический сборник "Псалом авиации" Сергея Жадана (издательство "Meridian Czernowitz"), "Радио Ночь" Юрия Андруховича (издательство "Meridian Czernowitz") и "20+1, или Земля мертвых" Павла Вольвача (издательство "Видавництво Старого Лева").
Наталья Гусак – заведующая Сенсотекой:
"Голосование проходило довольно активно. Наши читатели прислушивались к нашим советам. Мы им рекомендовали - они их брали. Голосование их не тяготит. Это проблем им не создавало. Они с удовольствием их заполняли. Еще приходили рассказывали, своими впечатлениями делились".
Среди трех книг-финалистов читатели могли выбрать только одно издание. Прочитать книги можно было в 625 библиотеках всей Украины. А своими впечатлениями они делились не только в специальных анкетах голосования, но и нашим журналистам.
Роман Коржик – читатель:
"Я думаю, это очень хорошая инициатива от телеканала "Еспресо", которая помогает украинской литературе набирать большие обороты в продвижении. Потому что когда литература медийна, то к ней будет дополнительно приковано внимание читателя".
Светлана Заливако - читательница:
"К сожалению, люди мало читают. Поэтому я бы сказала, такие конкурсы, они привлекают людей в библиотеки, к чтению, к изучению нашего языка, также украинской культуры".
Читатели со всей Украины и из-за рубежа - Иордании и Норвегии - уже сделали свой выбор и отдали голос за книгу-фаворита. Теперь оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей" будет прорабатывать анкеты с голосами и определит победителя. А узнать его имя можно будет уже в новом году на церемонии награждения.
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