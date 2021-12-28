"Еспресо. Выбор читателей 2021": подростки завершают голосование за любимую книгу
Подходит к концу последний этап юбилейной, пятой книжной премии "Еспресо. Выбор читателей". И второй раз украинцы выбирают лучшую книгу в номинации "Литература для подростков"
Четыре месяца они знакомились с эффектной владелицей странствующего цирка фрау Грите, писали отзывы о внуках Стрибога и заклятом сокровище. Теперь – все решают их голоса. Три книги-финалиста, три автора, один победитель.
Голосовали за книгу-фаворита тысячи подростков со всей Украины. Кто-то выбирал книгу за увлекательный сюжет, кто-то – за близкие каждому темы. Впрочем, самое главное, говорят библиотекари, эти книги выполнят патриотически-воспитательную функцию для юного поколения украинцев.
Светлана Хмилева - заведующая белоцерковской библиотекой-филиалом №8:
"Литература эта патриотического и такого проукраинского настроя. Нам нужно на сегодняшний день в Украине, когда идет в Украине война, нам нужен именно украинский контент, чтобы доносить до наших читателей украинскую литературу, знакомить с украинскими авторами".
Ольга Фалько – заведующая отделом обслуживания центральной городской публичной библиотеки Краматорска:
"Маленькие дети читают, ими руководят родители, учителя в школе. А подростки – ими очень трудно руководить. Нужны такие книги, которые подросток выберет сам и придет в библиотеку еще за одной книгой, потом еще за одной".
Тысячи заполненных анкет с отзывами читателей уже направляются в столицу для подсчета голосов не только со всей Украины, но и из дальнего зарубежья: Иордании и Норвегии. А кто победит: "Ветрова гора" Анны Багряной, "Путешествующий цирк серебристой дамы" Натальи Довгопол или "Заклятый меч" Владимира Аренева - вы узнаете уже совсем скоро на торжественной церемонии награждения.
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