"Еспресо. Выбор читателей 2021": подростки завершают голосование за любимую книгу

Четыре месяца они знакомились с эффектной владелицей странствующего цирка фрау Грите, писали отзывы о внуках Стрибога и заклятом сокровище. Теперь – все решают их голоса. Три книги-финалиста, три автора, один победитель.



Голосовали за книгу-фаворита тысячи подростков со всей Украины. Кто-то выбирал книгу за увлекательный сюжет, кто-то – за близкие каждому темы. Впрочем, самое главное, говорят библиотекари, эти книги выполнят патриотически-воспитательную функцию для юного поколения украинцев.



Светлана Хмилева - заведующая белоцерковской библиотекой-филиалом №8:



"Литература эта патриотического и такого проукраинского настроя. Нам нужно на сегодняшний день в Украине, когда идет в Украине война, нам нужен именно украинский контент, чтобы доносить до наших читателей украинскую литературу, знакомить с украинскими авторами".



Ольга Фалько – заведующая отделом обслуживания центральной городской публичной библиотеки Краматорска:



"Маленькие дети читают, ими руководят родители, учителя в школе. А подростки – ими очень трудно руководить. Нужны такие книги, которые подросток выберет сам и придет в библиотеку еще за одной книгой, потом еще за одной".



Тысячи заполненных анкет с отзывами читателей уже направляются в столицу для подсчета голосов не только со всей Украины, но и из дальнего зарубежья: Иордании и Норвегии. А кто победит: "Ветрова гора" Анны Багряной, "Путешествующий цирк серебристой дамы" Натальи Довгопол или "Заклятый меч" Владимира Аренева - вы узнаете уже совсем скоро на торжественной церемонии награждения.