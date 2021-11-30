"Еспресо. Выбор читателей 2021 года". Продолжается голосование за книгу-фаворита среди детей

С сентября маленькие украинцы выбирают одного победителя в номинации "Литература для детей" среди трех книг-финалистов: "Олекса Довбуш. Таємниця Сили" Василия Карпьюка, "Загублені в таборі" Насти Музыченко и "Моркосвинський детектив" Ивана Андрусяка.



Наталья Невмержицкая, библиотекарь

"Наши читатели в принципе очень активно проголосовали даже в тот заложенный период для голосования читателей, именно третий этап. Сейчас наши дети уже просто читают для себя, оставляют устные отзывы об этих книгах".

"Наши детки читали разные книжечки. Самые маленькие - стишки, и там, где много иллюстраций. А дети 2, 3 и 4 классов интересуются очень приключениям. Некоторые дети писали такие интересные вещи. О том, что они любят детективы"

"Главное у нас сейчас, у детских библиотекарей, приучить ребенка к чтению. И именно эта премия подтверждает то, что мы выбираем книги лучшие для детей, для нашего развития. Потому что дети – это наше будущее. Все то, что мы делаем, – на будущее для наших детей".

В пятом сезоне на финальной стадии премии принимают участие более 600 библиотек, где за прочитанные книги голосуют юные читатели. Это дошкольники и учащиеся 1-4-х классов.Библиотекари убеждены – Премия привлекает детей к чтению лучших книг, которые будут распространены в библиотеках страны.Благодаря Благотворительному фонду "Разом" меценатки Людмилы Русалиной все больше украинских библиотек привлекает маленьких посетителей к чтению отечественных книг. В этом году фонд является партнером номинации "Литература для детей". Он помог купить книги для библиотек. Благотворительный фонд "Разом" Людмилы Русалиной также помогает в организации различных спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Тем временем Оргкомитет Книжной премии уже готовится к церемонии награждения победителей. Результаты голосования юных читателей библиотек всей Украины обещают огласить в начале 2022 года.