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"Еспресо. Выбор читателей 2021": дети завершают голосование за любимую книгу

28 декабря, 2021 вторник
18:10
Еспресо. Выбор читателей

2021-й подходит к концу. А это значит – пришло время подводить и книжные итоги года Последние четыре месяца самые маленькие читатели выбирали лучшую книгу в номинации "Литература для детей" премии "Эспрессо. Выбор читателей"

Дети со всей Украины выбирали лучшее из трех изданий-финалистов: "Олекса Довбуш. Тайна Силы" Василия Карпьюка, "Затерянные в лагере" Насти Музыченко и "Моркосвинский детектив" Ивана Андрусяка. Предварительно эти книги выбрало из списка других Экспертное жюри книжной премии.

Мария Романюк – заведующая сектором абонементов Львовской областной библиотеки для детей:

"Этот конкурс очень популярен. Дети любят быть экспертами подобных конкурсов и любят оценивать книги авторов. У нас были активно разработаны такие афишки, где была пошагово разработана инструкция о конкурсе. И они могли заранее - по телефону или написав на почту или в мессенджер - прийти взять эту книгу уже упакованную".

Нина Грозна – учитель Белоцерковской общеобразовательной школы №5:

"Наша книжечка, одна из трех, ходила от дома к дому. И дети читали книжики вместе с родителями. И мамы говорили: как замечательно, дайте еще на один день почитать книжечку".

В этом году книжной премии "Еспресо. Выбор читателей" исполняется 5 лет. За это время  количество библиотек-участников конкурса увеличилось до 625-ти. За любимую книгу голосовали дети не только из Украины, но и из дальнего зарубежья: Норвегии и Иордании. В этом году благодаря Благотворительному фонду "Разом" меценатки Людмилы Русалиной все больше украинских библиотек привлекает маленьких посетителей к чтению отечественных книг. В этом году фонд является партнером номинации "Литература для детей". Он помог купить книги для библиотек. Благотворительный фонд "Разом" Людмилы Русалиной также помогает в организации различных спортивных, культурных и образовательных мероприятий.

Пока украинские дети отдают последние голоса за книгу-фаворита, организаторы уже готовятся к торжественной Церемонии награждения. И уже после Нового года вся страна узнает имя победителя.



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