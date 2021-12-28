"Еспресо. Выбор читателей 2021": дети завершают голосование за любимую книгу

Дети со всей Украины выбирали лучшее из трех изданий-финалистов: "Олекса Довбуш. Тайна Силы" Василия Карпьюка, "Затерянные в лагере" Насти Музыченко и "Моркосвинский детектив" Ивана Андрусяка. Предварительно эти книги выбрало из списка других Экспертное жюри книжной премии.



Мария Романюк – заведующая сектором абонементов Львовской областной библиотеки для детей:



"Этот конкурс очень популярен. Дети любят быть экспертами подобных конкурсов и любят оценивать книги авторов. У нас были активно разработаны такие афишки, где была пошагово разработана инструкция о конкурсе. И они могли заранее - по телефону или написав на почту или в мессенджер - прийти взять эту книгу уже упакованную".



Нина Грозна – учитель Белоцерковской общеобразовательной школы №5:



"Наша книжечка, одна из трех, ходила от дома к дому. И дети читали книжики вместе с родителями. И мамы говорили: как замечательно, дайте еще на один день почитать книжечку".



В этом году книжной премии "Еспресо. Выбор читателей" исполняется 5 лет. За это время количество библиотек-участников конкурса увеличилось до 625-ти. За любимую книгу голосовали дети не только из Украины, но и из дальнего зарубежья: Норвегии и Иордании. В этом году благодаря Благотворительному фонду "Разом" меценатки Людмилы Русалиной все больше украинских библиотек привлекает маленьких посетителей к чтению отечественных книг. В этом году фонд является партнером номинации "Литература для детей". Он помог купить книги для библиотек. Благотворительный фонд "Разом" Людмилы Русалиной также помогает в организации различных спортивных, культурных и образовательных мероприятий.



Пока украинские дети отдают последние голоса за книгу-фаворита, организаторы уже готовятся к торжественной Церемонии награждения. И уже после Нового года вся страна узнает имя победителя.