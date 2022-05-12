Еспресо возглавил рейтинг украинских телеканалов, которые лучше всего смотрят на youtube
Телеканал "Еспресо" на youtube собрал более 72 миллионов просмотров в течение недели (с 5 по 11 мая) и стал лидером среди украинских телеканалов
Об этом говорится в блоге на Детекторе медиа.
"Пока рынок ожидает возобновления измерений телевизионной аудитории, приостановленных в конце марта, мы решили взглянуть на популярность ютуб-каналов украинских телеканалов, имеющих информационные программы или работающих в информационном формате, и сравнить их между собой", - говорится в сообщении.
Главным показателем оценки было суммарное количество просмотров видео.
"Еспресо имеет как наибольшее количество просмотров, так и наибольшее количество загруженных видеороликов. Тогда как Суспильне за семь дней загрузило на два ютуб-канала — новостной и UA: Первого — суммарно всего 44 отдельных ролика. Можно ли объяснить такое малое количество видео тем, что Суспильне участвует в совместном марафоне? Но ICTV тоже принимает в нем участие, но за это время загрузил в десять раз больше видео", - пишут на сайте
Также сравнивали среднее количество просмотров одного видео на каждом из этих телеканалов и подписчиков.
"Вскоре мы еще вернемся к этой теме - проанализируем, какие именно видеоматериалы собирают больше просмотров на каждом из ютуб-каналов", - добавили в сообщении.
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