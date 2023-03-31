Таковы результаты двухэтапного глубинного мониторинга онлайн-медиа, который Институт массовой информации провел в феврале-марте 2023 года.

В список также вошли такие онлайн-медиа: Общественное, Громадское, Лига, Украинская правда, Укринформ, Зеркало недели, Бабель, НВ.

Отмечается, что на первом этапе исследования 50 популярных украинских онлайн-медиа, отобранных на основе данных предварительных мониторингов ИМИ, SimilarWeb и Gemius, оценивались на предмет наличия манипуляций, фейков, языка розни, черного пиара, нарушений этики, наличия материалов с признаками заказа.

На втором этапе исследования медиа, прошедшие первый этап, анализировались по следующим критериям: соблюдение стандартов баланса, достоверности и отделения фактов от комментариев, а также на предмет прозрачности.

По результатам анализа уровень соблюдения профессиональных стандартов на ресурсах, вошедших в Белый список, в среднем составляет около 95%.