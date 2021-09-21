"Еспресо" вошел в список сайтов с высоким уровнем соблюдения профстандартов

Институт массовой информации (ИМИ) обнародовал список из девяти сайтов, которые показали высокий уровень соблюдения профессиональных стандартов в третьем квартале 2021 года.

Впервые мониторингу профессиональных стандартов ИМИ вошли сайты "Еспресо" и "Бабель".

Как отмечается, высокий уровень соблюдения стандартов в третьем квартале 2021 (более 96% материалов, написанных без нарушений профессиональных стандартов) показали сайты: "Общественное", "Зеркало недели", "Лига", "Украинская правда", "Бабель", " Громадське "," Буквы","Еспресо " и НВ.

В ИМИ сообщили, что подавляющее большинство новостей на этих ресурсах написано без нарушений профессиональных стандартов журналистики.

В среднем соблюдение стандартов на этих сайтах составило 98% в третьем квартале 2021 года. По сравнению с предыдущим кварталом средний показатель соблюдения стандартов на сайтах-лидерах рейтинга не изменился.

В свою очередь, вторую позицию с показателем в 94% материалов без нарушений профессиональных стандартов заняли сайты "Цензор", "Укринформ" и "РБК-Украина".

Из списка сайтов только "Укринформ" ухудшил свой показатель на 2%, и опустился на вторую строчку.

Однако "Цензор" и "РБК-Украина" улучшили свои показатели на 2% по сравнению с предыдущим мониторинговым периодом.

Последнюю строчку мониторинга занял сайт "Политек", на котором в 86% материалов содержались нарушения профессиональных стандартов журналистики.

"Большинство текстов на ресурсе содержат эмоциональные манипуляции, оценочные суждения и имеют проблемы с балансом", - сообщили в ИМИ.

Как известно, мониторинговый анализ проводился в июля 2021 г. году в 23 общенациональных интернет-медиа. Общая выборка составила 1150 материалов.

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