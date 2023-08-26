Еспресо вместе со зрителями и читателями приобрели 5 дронов для воинов ВСУ
5 квадрокоптеров для наших защитников приобрели благодаря зрителям и читателям Еспресо . И эти БПЛА уже у защитников в Донецкой области
Об этом говорится в сюжете корреспондента Еспресо Артема Лагутенко.
"Спасибо всем людям, которые внесли свой вклад в наше общее дело - дело нашей победы добра над злом, - которым не безразлична судьба нашей нации и нашего государства", - говорят бойцы.
По словам народного депутата Николая Княжицкого, Еспресо регулярно поддерживает украинскую армию, украинских воинов.
"И сейчас вместе с вами мы собрали средства на эти прекрасные дроны, которые могут работать и днем, и ночью, которые фактически станут глазами разведчиков 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"", - говорит он.
Поддержал сбор и литовский фонд Blue/Yellow. Партнеры удвоили сумму собранных средств
"Мы являемся гражданским обществом. Но в некоторых смыслах мы тоже воюем. Понимаете? Я считаю, что я как литовец, швед, (у меня два паспорта) каждый человек Европы должен понимать, что это наша война", - говорит глава международной волонтерской организации. Blue/Yellow Йонас Охман.
Покупать коптеры становится все труднее, – признаются волонтеры. Но такие птицы остаются едва ли не главной потребностью в этой войне.
"Мы с нашими литовскими партнерами просто как Шерлоки Холмсы ищем по всей Европе эти дроны. Разные причем. Не только Мавик 3, но и Матриксы, в общем все. Потому что, во-первых, многие украинцы, волонтеры также хотят помочь войску их закупить. Ну и производитель больше продает прямо с завода нашему врагу к сожалению", - говорит волонтер Олег Абрамычев.
По словам Сармата, командира взвода 10-ти горно-штурмовой бригады, эти БПЛА жизненно необходимы для ведения разведки.
Это вообще, пожалуй, один из самых нужных и ценных ресурсов на войне. К сожалению это расходник. Они живут на поле боя не так долго, как нам бы хотелось. Однако позволяют решать широкий спектр задач. Это панорамы для работы артиллерии, это выявление штурмовых. групп", - говорит он.
Теперь эти дроны будут помогать воинам на передовой уничтожать врага и спасать наших защитников.
"Публикация создана при поддержке Европейского Фонда за Демократию (EED). Содержание публикации не обязательно отражает мнение EED и является предметом исключительной ответственности авторов"
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