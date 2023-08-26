Еспресо вместе со зрителями и читателями приобрели 5 дронов для воинов ВСУ

Об этом говорится в сюжете корреспондента Еспресо Артема Лагутенко.

"Спасибо всем людям, которые внесли свой вклад в наше общее дело - дело нашей победы добра над злом, - которым не безразлична судьба нашей нации и нашего государства", - говорят бойцы.

По словам народного депутата Николая Княжицкого, Еспресо регулярно поддерживает украинскую армию, украинских воинов.

"И сейчас вместе с вами мы собрали средства на эти прекрасные дроны, которые могут работать и днем, и ночью, которые фактически станут глазами разведчиков 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"", - говорит он.



Поддержал сбор и литовский фонд Blue/Yellow. Партнеры удвоили сумму собранных средств

"Мы являемся гражданским обществом. Но в некоторых смыслах мы тоже воюем. Понимаете? Я считаю, что я как литовец, швед, (у меня два паспорта) каждый человек Европы должен понимать, что это наша война", - говорит глава международной волонтерской организации. Blue/Yellow Йонас Охман.



Покупать коптеры становится все труднее, – признаются волонтеры. Но такие птицы остаются едва ли не главной потребностью в этой войне.



"Мы с нашими литовскими партнерами просто как Шерлоки Холмсы ищем по всей Европе эти дроны. Разные причем. Не только Мавик 3, но и Матриксы, в общем все. Потому что, во-первых, многие украинцы, волонтеры также хотят помочь войску их закупить. Ну и производитель больше продает прямо с завода нашему врагу к сожалению", - говорит волонтер Олег Абрамычев.



По словам Сармата, командира взвода 10-ти горно-штурмовой бригады, эти БПЛА жизненно необходимы для ведения разведки.

Это вообще, пожалуй, один из самых нужных и ценных ресурсов на войне. К сожалению это расходник. Они живут на поле боя не так долго, как нам бы хотелось. Однако позволяют решать широкий спектр задач. Это панорамы для работы артиллерии, это выявление штурмовых. групп", - говорит он.



Теперь эти дроны будут помогать воинам на передовой уничтожать врага и спасать наших защитников.