"Еспресо" стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube в мае

Об этом сообщает "Детектор медиа" .

По главному показателю – суммарному количеству просмотров майских видео на YouTube-канале – лидерами стали "Еспресо", "Канал 24" и "Украина 24".

"Каждый из этих каналов набрал более двухсот миллионов просмотров. Показатели этих каналов высоки даже по сравнению с показателями ведущих мировых вещателей на ютубе. Это свидетельствует, что потребление телевизионного контента на ютубе в Украине сейчас очень активно", - отмечает "Детектор медиа".

По данному показателю "Украина 24" набрала 336 млн 660 тыс. 585 просмотров, "Еспресо" – 267 млн 087 тыс. 580 просмотров, "Канал 24" – 224 млн 191 тыс. 169 просмотров.

Кроме того, исследователи учли количество загруженного контента. По этому показателю "Еспресо" стал абсолютным лидером, разместив 2686 материалов.

"Видим, что самый трудолюбивый - канал "Еспресо": более двух с половиной тысяч видео в месяц", - отмечает "Детектор медиа".

Также исследователи подсчитали среднее количество просмотров, которое собирает один видеоролик на канале. По этому критерию "Еспресо" занял пятое место с показателем в 99 437 просмотров.

"Еспресо" остается в топе - около ста тысяч просмотров для каждого видео", - отмечает "Детектор медиа".

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами относительно отключения вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сотрудники "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общего телемарафона заявил, что "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова , назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по вопросам телерадиовещания о присоединении их к телемарафону. В частности, 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить "5 каналу" и "Прямому" эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и главы Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязи заявила , что "Еспресо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

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