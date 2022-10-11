Еспресо – среди рекомендованных центром при Минкульте надежных источников информации
Созданный при министерстве культуры и информполитики Украины Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности порекомендовал украинцам телеграм-каналы СМИ, являющиеся надежными источниками информации, включив в список Еспресо
Об этом говорится в телеграм-канале Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.
"Пока российская пропаганда пытается запугать украинцев очередным "бегством Зеленского", напоминаем вам, где искать надежные источники информации", - говорится в сообщении.
Рекомендуемые Центром стратегических коммуникаций и информбезопасности телеграм-каналы СМИ:
- Еспресо
- Суспільне
- Укрінформ
- Ліга.net
- Громадське
- Новое время
- Українська правда
- Дзеркало тижня
- Радіо Свобода
- 24 канал
Рекомендуемые Центром стратегических коммуникаций и информбезопасности телеграмм-каналы госкоммуникаций:
- ГСЧС
- МВД
- Служба безопасности
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
- Главное управление разведки
- Национальная полиция
- Государственная служба спецсвязи
- Госпогранслужба
- Главнокомандующий ВСУ
- Минобороны
"Список СМИ сформирован на основе мониторинга Института массовой информации", - отмечает Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности.
Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "эвакуирован" из Киева.
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