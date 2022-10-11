Об этом говорится в телеграм-канале Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.

"Пока российская пропаганда пытается запугать украинцев очередным "бегством Зеленского", напоминаем вам, где искать надежные источники информации", - говорится в сообщении.

Рекомендуемые Центром стратегических коммуникаций и информбезопасности телеграм-каналы СМИ:

Еспресо

Суспільне

Укрінформ

Ліга.net

Громадське

Новое время

Українська правда

Дзеркало тижня

Радіо Свобода

24 канал

Рекомендуемые Центром стратегических коммуникаций и информбезопасности телеграмм-каналы госкоммуникаций:

ГСЧС

МВД

Служба безопасности

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Главное управление разведки

Национальная полиция

Государственная служба спецсвязи

Госпогранслужба

Главнокомандующий ВСУ

Минобороны

"Список СМИ сформирован на основе мониторинга Института массовой информации", - отмечает Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности.

Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "эвакуирован" из Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb