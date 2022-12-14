ЕСПРЕСО совместно с БФ "Форпост УА" начинает новый сбор средств на аккумуляторные станции для наших защитников
Телеканал "Еспресо" совместно с благотворительным фондом "Форпост УА" запустил новый сбор средств на закупку мощных портативных аккумуляторных станций с солнечными панелями для наших бойцов. Первые 5 станций мы передадим на 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду им. Генерал-хорунжего Алексея Алмазова
Присоединяйтесь к сбору Еспресо на аккумуляторные станции.
Аккумуляторные станции Welstrum разработаны специально для военных нужд. Они герметичные, противоударные, работают в сложных погодных условиях и полностью приспособлены к военным действиям. Эти станции необходимы на передовой и значительно облегчат жизнь и повысят боеспособность наших защитников.
Всего должны собрать 16800$.
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