ЕСПРЕСО совместно с БФ "Форпост УА" начинает новый сбор средств на аккумуляторные станции для наших защитников

Присоединяйтесь к сбору Еспресо на аккумуляторные станции.

Аккумуляторные станции Welstrum разработаны специально для военных нужд. Они герметичные, противоударные, работают в сложных погодных условиях и полностью приспособлены к военным действиям. Эти станции необходимы на передовой и значительно облегчат жизнь и повысят боеспособность наших защитников.

Всего должны собрать 16800$.

Реквизиты:

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/9gJNWzYk4i

Номер карты банки

5375 4112 0469 1740

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