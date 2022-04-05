Еспресо, Прямой и 5 канал должны восстановить цифровое вещание, - Реанимационный пакет реформ

Об этом говорится в заявлении.



"Коалиция РПР призывает Концерн РРТ возобновить вещание Еспресо, Прямого и 5 канала, поскольку решение принято без объяснений и аргументации, что в свою очередь порождает сомнения в его законности. Ограничение свободы слова в условиях военного времени должно происходить в соответствии с законодательством Украины и уполномоченными органами", - заявили в РПР.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.