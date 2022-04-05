Еспресо, Прямой и 5 канал должны были включиться в общий эфир, отключение выглядит как не очень разумная цензура, - главред LB.ua

Об этом написал главный редактор портала LB.ua Олег Базар в "Фейсбуке".



Считать основанием для отключения этих телеканалов то, что они не трассировали "общий марафон", как этого требовало решение СНБО, нельзя, убежден он.



"Ибо в решении говорилось об "соединении всех национальных телеканалов, наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических программ, на единой информационной платформе". То есть, "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо" должны были включить в общий эфир, а не отключать от эфира", – написал медийщик.



Базар напомнил, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк публично заявлял, что о закрытии речь не идет – исключительно о необходимости подключения к единому общенациональному телемарафону – полностью или частично.



Если были другие причины или резоны отрезать эти каналы от эфира, то о них стоило говорить публично.

Потому что сейчас вся эта история выглядит как не очень разумная цензура», – указал Базар.



"Выполнение решения СНБО о "реализации единой информационной политики" на самом деле должно было бы начаться с отлучения от "национального телемарафона" лиц, которые годами продвигали здесь русскую меру и работали медиаприслугой пророссийских партий", - добавил он.

Напомним, ранее решение отключить телеканалы подвергли критике другие деятели и медийщики. В частности, журналист Виталий Портников отметил , что Украина воюет за то, чтобы не быть Россией, но это делать невозможно, одновременно действуя как Россия.

Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Эспрессо" написало открытое письмо президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету.

Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов – действием российской агентуры.

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