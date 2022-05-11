Нужно разрешить военнопленным говорить чушь по образцу Израиля, - журналист Трегубов
Эксклюзив
Еспресо подписал открытое обращение к ООН повопросу спасения наших воинов с Азовстали
С помощью юристов-международников было составлено письмо к Организации Объединенных Наций по спасению наших воинов с Азовстали
Организаторы просят все юридические организации присоединиться к подписанию обращения.
Для этого нужно:
- Предоставить письмо-обращение, в котором указать, что ваша организация присоединяется к коллективному обращению к ООН. Шаблон письма:
- https://docs.google.com/document/d/1RWTPh8Yrpqc0K8uRkeuuk6lrlJNZ5rkr/edit?fbclid=IwAR340zwBlNCm72ZNQCnOHtgzo-kkhKCa-eYuCeoEUo31uhA5ES
- Отправить на почту [email protected] сканкопию этого письма-обращения, логотип и информацию об официальном названии вашей организации на английском языке.
- Выложить это письмо на своих официальных ресурсах, с указанием вашей организации и по возможности добавить ваше лого.
- Просим присоединиться к этой инициативе.
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