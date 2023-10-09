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Главная Еспресо.TV Еспресо – первый среди информационных телеканалов в сентябре
Пресс-релиз

Еспресо – первый среди информационных телеканалов в сентябре

9 октября, 2023 понедельник
17:56
Еспресо.TV

По итогам сентября телеканал Еспресо снова лидирует в информационном вещании по показателям телесмотрения. Первое место он удерживает уже шестой месяц подряд

Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.

По сравнению с августом показатели телеканала выросли. В сентябре доля по аудитории в возрасте от 18 лет в городах с населением более 50 тыс. составляет 1,14%.

"Мы рады констатировать, что показатели телеканала Еспресо растут и он уже более полугода удерживает лидерство среди инфомационных телеканалов. Доверие зрителей - это лучший подарок к приближающемуся 10-летию канала, это подтверждение того, что мы выбрали верный путь и наш проукраинский взгляд на мир находит отклик у аудитории", - комментирует генеральный продюсер Еспресо Анастасия Равва.

Общество
эспрессо
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