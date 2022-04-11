"Еспресо": Если компромисс по возобновлению вещания не будет найден в ближайшие дни, будем подавать иски в суд

Телеканал "Еспресо" готовит заявление в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Государственное бюро расследования в отношении действий должностных лиц Концерна РРТ по отключению канала. Об этом в комментарии "Детектору медиа" рассказал директор по маркетингу "Еспресо" Николай Типусяк.



По его словам, на утро понедельника, 11 апреля, канал получил официальный ответ только от одного органа – Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи (НЦУ). Концерн РРТ находится в сфере управления Госспецсвязи.



В своем письме от 9 апреля НЦУ сообщает, что вопрос незаконного вмешательства в работу многоканальной телесети цифрового телевидения не находится в сфере их полномочий. Соответствующие полномочия есть у Национального совета по телевидению и радиовещанию. Так же в Нацсовет направил канал и СНБО.



"Национальный совет официально на наш запрос пока не ответил. Но мы видели публичные объяснения, что все решения Нацсовета обнародованы у них на сайте. Среди этих решений нет ничего о выключении цифрового вещания телеканалов. И мы понимаем, что вещание можно выключить только путем аннулирования лицензии, тогда как к нам никогда не было претензий по контенту", – говорит Типусяк. На данный момент ответа от Концерна РРТ также не удалось получить.



Именно поэтому канал подготовил заявления в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Государственное бюро расследования по вмешательству в работу многоканальной телесети во время военного положения. Такое вмешательство в "Еспресо" считают преступлением. "И судя по ответам всех госорганов, такое вмешательство является личной инициативой должностных лиц Концерна РРТ", – обращает внимание Николай Типусяк.



Также он уверяет, что у канала нет цели выводить эту ситуацию в плоскость юридических споров с возбужденными уголовными делами и открытыми судебными разбирательствами.



"Просто потому, что это очевидно повлияет на восприятие политической позиции Украины в войне, которая основывается на моральном базисе. Поэтому наши действия в течение прошлой недели носили в основном характер переговоров в поиске компромисса. Мы уже общались с нашими иностранными партнерами, и они хотят понять, является ли это проявлением локального конфликта между Концерном РРТ и телеканалами, который может быть решен быстро, или, возможно, конфликтом власти и независимыми вещателями, что потребует явного вмешательства иностранных институций. он.



Однако если компромисс по возобновлению вещания не будет найден в ближайшие дни, канал не видит другого выхода, кроме как "инициировать и поддерживать расследование уголовных дел против должностных лиц Концерна и подавать иски в суд".

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы направили письма на этот счет президенту, СНБО, СБУ, Министерству обороны и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.



Каналы просят президента вмешаться и защитить "право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова". Они требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.