ЕСПЧ рассматривает восемь исков Украины и Грузии против РФ

Об этом сообщила в facebook уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

"Сейчас ЕСПЧ рассматривает восемь межгосударственных дел против агрессора: Грузия v России (II) (по справедливой сатисфакции), Грузия v России (IV), Украина v России (по Крыму) - дело уже рассматривается по существу, Украина и Нидерланды против России - с 25 января 2023 г. уже стадия рассмотрения по существу, Украина v России (VIII) - иск по захвату моряков, Украина v России (IX) - по поводу политики ликвидации оппонентов на территории государств-членов Совета Европы, Украина v России (X) - по поводу полномасштабного вторжения и Россия v. Украины - иск по сути о российской версии агрессии против нашего государства", - подчеркнула Сокоренко.

Она добавила, что "на начало февраля 2023 г. в производстве ЕСПЧ находится более 16 700 индивидуальных заявлений против РФ".

"03.02.2023 ЕСПЧ еще раз подчеркнул, что рассмотрение дел против РФ не остановится и объяснило процедурные моменты", - подчеркнула Сокоренко.

В частности, как отметила Уполномоченная по делам ЕСПЧ, суд имеет компетенцию рассматривать дела по бездействию, которые имели место до 16 сентября 2022 года, то есть даты, когда Россия перестала быть стороной Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, по словам Сокоренко, ЕСПЧ может продолжать рассмотрение заявлений, даже если российские власти не сотрудничают с судом.

"Именно из таких соображений ЕСПЧ уже вынес ряд важных решений, среди которых - решение о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России" по захвату в 2014 году части Донецкой и Луганской областей", - отметила Сокоренко.

Она также отметила, что отказ РФ от участия в рассмотрении дел не означает автоматического принятия судом жалоб заявителя – требование предоставления доказательств для подтверждения того, что соответствующий иск юридически и фактически обоснован остается.

"2023 год будет особенно активен на рассмотрение дел против агрессора, поэтому еще много работы впереди", - подчеркнула Сокоренко.