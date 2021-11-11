ЕСПЧ призывает Саакашвили закончить голодовку

Об этом сообщают Новости-Грузия.



В ЕСПЧ также требуют от правительства Грузии до 24 ноября 2021 года предоставить информацию о здоровье и безопасности Михаила Саакашвили. Правительство обязано обеспечить безопасность экс-президенту Грузии на время заключения и лечения после окончания голодовки.



Решение суда вызвало разную реакцию в Грузии. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отметил, что суд не удовлетворил иск Саакашвили о переводе в гражданскую больницу.



По словам адвоката Ники Гварамии, суд призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, признавая тем самым, что тот голодает. Он добавил, что рассмотрение дела пройдет быстро, и ЕСПЧ предоставил делу приоритет.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что медучреждение при тюрьме в Глдани, где находится Михаил Саакашвили, не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения, на чем настаивала омбудсмен Грузии.



"Требую безотлагательного помещения Михаила Саакашвили в больницу, которая оборудована для выполнения экстренных реанимационных мероприятий и соответствует стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей, что будет соответствовать установленному ЕСПЧ решению по делу "Саакашвили против Грузии"", - написала Денисова.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Михаила Саакашвили избили перед вывозом из тюрьмы.

10 ноября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Тбилиси Саакашвили не допустили на судебное заседание по его делу.

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