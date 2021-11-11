ЕСПЧ призывает Саакашвили закончить голодовку
Европейский суд по правам человека направил сторонам свое решение по иску "Саакашвили против Грузии" по поводу запроса о применении временной меры
Об этом сообщают Новости-Грузия.
В ЕСПЧ также требуют от правительства Грузии до 24 ноября 2021 года предоставить информацию о здоровье и безопасности Михаила Саакашвили. Правительство обязано обеспечить безопасность экс-президенту Грузии на время заключения и лечения после окончания голодовки.
Решение суда вызвало разную реакцию в Грузии. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отметил, что суд не удовлетворил иск Саакашвили о переводе в гражданскую больницу.
По словам адвоката Ники Гварамии, суд призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, признавая тем самым, что тот голодает. Он добавил, что рассмотрение дела пройдет быстро, и ЕСПЧ предоставил делу приоритет.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что медучреждение при тюрьме в Глдани, где находится Михаил Саакашвили, не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения, на чем настаивала омбудсмен Грузии.
"Требую безотлагательного помещения Михаила Саакашвили в больницу, которая оборудована для выполнения экстренных реанимационных мероприятий и соответствует стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей, что будет соответствовать установленному ЕСПЧ решению по делу "Саакашвили против Грузии"", - написала Денисова.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Михаила Саакашвили избили перед вывозом из тюрьмы.
- 10 ноября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Тбилиси Саакашвили не допустили на судебное заседание по его делу.
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