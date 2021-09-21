ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство экс-подполковника ФСБ Литвиненко

Об этом говорится в решении суда, передает НВ.

Теперь Россия должна заплатить жене экс-подполковника ФСБ Марине Литвиненко 100 тыс. евро.

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Также РФ должна покрыть судебные расходы на 22,5 тыс. евро.Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что государство не будет выполнять решение.По его словам, результатов расследования "пока нет".Литвиненко скончался в Лондоне в ноябре 2006 года в результате отравления полонием-210. Литвиненко незадолго до этого встречался с экс-сотрудником Главного управления охраны РФ Андреем Луговым.