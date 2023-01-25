ЕСПЧ признал, что РФ была оккупантом части Донбасса с 11 мая 2014 года
Европейский суд по правам человека признал, что Россия была оккупантом части Донбасса с 11 мая 2014 года. Суд вправе рассматривать иск Украины к РФ по поводу войны на Донбассе
Об этом со ссылкой на пресс-релиз решения сообщила пресс-служба Европейского суда по правам человека в твиттере.
Суд установил, что территории на востоке Украины, захваченные сепаратистами, с 11 мая 2014 годабыли под юрисдикцией Российской Федерации.
ЕСПЧ ссылается на присутствие военных РФ на востоке Украины с апреля 2014 года и широкомасштабное развертывание российских войск позже с августа 2014 года. Следовательно, суд вправе рассматривать иск Украины к РФ относительно войны на Донбассе.
Суд признал большинство жалоб правительства Украины приемлемыми и перейдет к рассмотрению их по существу. ЕСПЧ должна определить, нарушала ли Россия права человека в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, Суд признал жалобу правительства Нидерландов об уничтожении рейса MH17 приемлемой. Известно, что иск Нидерландов за сбыт авиалайнера MH17 против РФ добавили к украинскому.
- Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
- 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.
- 17 ноября суд озвучил приговор , согласно которому виновными в трагедии стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. По решению суда они должны выплатить 16 миллионов евро компенсации родственникам погибших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.49Продажа 43.46
- Актуальное
- Важное