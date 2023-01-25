ЕСПЧ признал, что РФ была оккупантом части Донбасса с 11 мая 2014 года

Об этом со ссылкой на пресс-релиз решения сообщила пресс-служба Европейского суда по правам человека в твиттере.

Суд установил, что территории на востоке Украины, захваченные сепаратистами, с 11 мая 2014 годабыли под юрисдикцией Российской Федерации.

ЕСПЧ ссылается на присутствие военных РФ на востоке Украины с апреля 2014 года и широкомасштабное развертывание российских войск позже с августа 2014 года. Следовательно, суд вправе рассматривать иск Украины к РФ относительно войны на Донбассе.

Суд признал большинство жалоб правительства Украины приемлемыми и перейдет к рассмотрению их по существу. ЕСПЧ должна определить, нарушала ли Россия права человека в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Суд признал жалобу правительства Нидерландов об уничтожении рейса MH17 приемлемой. Известно, что иск Нидерландов за сбыт авиалайнера MH17 против РФ добавили к украинскому.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.

17 ноября суд озвучил приговор , согласно которому виновными в трагедии стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. По решению суда они должны выплатить 16 миллионов евро компенсации родственникам погибших.

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