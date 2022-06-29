ЕСПЧ принял иск Украины против России по поводу военных преступлений

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на релиз ЕСПЧ.

"Межгосударственное дело "Украина против России (X)" (Заявление № 11055/22) касается утверждений правительства Украины о массовых и грубых нарушениях прав человека, совершенных РФ в ходе военных операций на территории Украины с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении .

Глава ЕСПЧ Роберт Спано передал дело в четвертую секцию суда и проинформировал об этом Россию.

Всего на рассмотрении Европейского суда по правам человека сейчас пять жалоб Украины против страны-оккупанта. Также в Суде находятся около 8500 индивидуальных заявлений, связанных с событиями в Крыму, на востоке Украины и в Азовском море.

Украина в иске обвиняет власти России в нарушениях Европейской конвенции по правам человека во время вторжения на суверенную территорию Украины.

В частности, речь идет о нарушении права на жизнь, запрете пыток, права на свободу и неприкосновенность, права на уважение частной и семейной жизни, права на свободу мысли и выражения, свободу собраний и ассоциаций и право на защиту собственности.

22 июня пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила , что каждый гражданин, пострадавший от российской агрессии, может получить компенсацию от 5000 до 30 000 евро.

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