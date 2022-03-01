ЕСПЧ приказал России остановить удары по гражданской инфраструктуре
Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов
Текст решения есть в распоряжении издания ЕП.
"Суд принимает во внимание текущие военные действия и считает, что они создают реальную и постоянную угрозу серьезных нарушений конвенционных прав гражданского населения, в частности в соответствии со статьями 2, 3 и 8 Конвенции", - говорится в решении.
"В целях предотвращения таких нарушений и в соответствии со статьей 39 Регламента суд постановляет, в интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения, приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории", - заявили в ЕСПЧ.
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