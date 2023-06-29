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ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении гражданства

29 июня, 2023 четверг
12:39
Мир Михаил Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил как неприемлемый иск экс-президента Грузии Михеила Саакашвили против Украины, где он просил признать нарушение его прав из-за лишения украинского гражданства и высылки

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.

"В своем решении по делу "Саакашвили против Украины" (заявление № 8113/18) Европейский суд по правам человека единогласно признал заявление неприемлемым. Решение окончательно", - говорится в сообщении.

Дело было связано с жалобой Саакашвили, получившего в 2015 году украинское гражданство и активно занимавшегося политикой. Он жаловался на разные нарушения своих прав в 2017 году, когда его лишили этого гражданства.

Саакашвили обращался к статьям 3 – запрет жестокого или унизительного обращения, 5§1 – право на свободу и личную неприкосновенность, 6§2 – презумпция невиновности, 8 – право на уважение к частной жизни и жилью, 11 – свобода собраний, 13 – право на эффективное средство защиты и 18 - ограничение использования ограничений прав Европейской конвенции по правам человека.

Суд решил, что Саакашвили не воспользовался всеми национальными средствами юридической защиты по всем жалобам, кроме одной, а жалоба по статье 13 была явно необоснованной. А также отметил, что после того, как экс-президенту Грузии вернули украинское гражданство и он продолжил свою деятельность в мае 2019 года, он мог подать свои жалобы в Украину.

Когда он вернулся, следствие обнародовало некоторые предварительные результаты по поводу возможных нарушений его прав в 2017-18 годах. Однако Саакашвили не предоставлял ЕСПЧ никакой новой информации о своем положении с марта 2018 года.

"При отсутствии каких-либо объяснений с его стороны, Суд решил, что он не выполнил обязательство, предусмотренное Европейской конвенцией, сначала использовать все средства правовой защиты на национальном уровне, прежде чем обращаться в Суд. Таким образом, все его жалобы, кроме одной, были отклонены из-за "неисчерпания национальных средств правовой защиты", – объясняет ЕСПЧ.

Суд не отметил, какая из жалоб Саакашвили обоснована.

Известно, что Саакашвили находится за решеткой с момента тайного прибытия в Грузию перед местными выборами 2021 года, а его здоровье сильно ухудшилось в последнее время.

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении, еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении В 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили , что он якобы со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку , после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экспрезидента. Представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда "улыбкой", а свой приговор - "смертным". А в апреле экспрезидент заявил, что он " близок к смерти" в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июня сообщалось, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили убежден , что скоро Украина победит, Грузия сможет вернуть свои территории, оккупированные РФ, а украинско-грузинскую границу будет проходить по реке Псоу.

17 июня третий президент Грузии Михеил Саакашвили объявил , что намерен активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует.

Новости
Украина
Грузия
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