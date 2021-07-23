ЕСПЧ отказал РФ в части требований по иску против Украины: речь шла о воде для Крыма и обвинениях в "притеснении" русскоязычных

Об этом говорится в Twitter суда.

Отмечается, что вчера правительство России подало межгосударственную жалобу против Украины на основании ст. 33 (межгосударственные отношения) Европейской конвенции о правах человека. Жалоба зарегистрирована под № 36958/21.

В частности, РФ заявляет о нарушении ст. 2 (право на жизнь), 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 ( право на эффективное средство правовой защиты), 14 (дискриминация), 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.

Также Россия направила срочный запрос в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы требовать от Украины:

- прекратить ущемление прав русскоязычных, в частности, доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете;

- приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

"Суд решил отклонить запрос в соответствии с правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основном праву соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - говорится в сообщении.

Также в ЕСПЧ подчеркнули, что суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда в противном случае заявители столкнулись бы с реальным риском нанесения непоправимого вреда.

Напомним, Россия позвалась против Украины в ЕСПЧ. В российской Генпрокуратуре заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений, среди которых "гибель мирного населения, подавление свободы слова и водная блокада Крыма".

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что жалоба России в ЕСПЧ против Украины не имеет никакого практического смысла, кроме пропагандистского.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что обращение России в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину из-за ряда нарушений с юридической точки зрения - "неизбежное поражение" .

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что иск России против Украины в Европейский суд по правам человека не имеет никаких шансов и никакого результата от его рассмотрения не будет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb