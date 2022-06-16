ЕСПЧ обязал Россию предотвратить казнь марокканского бойца, воевавшего за Украину
Европейский суд по правам человека в промежуточном решении заявил, что Россия не должна допустить смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна, "осужденного" в оккупированном Донецке
Об этом сообщает сайт ЕСПЧ.
В промежуточном решении суда отмечено, что Россия должна обеспечить неисполнение "смертного приговора", объявленного Саадуном, а также гарантировать соблюдение его права на жизнь и запрета бесчеловечного или унижающего его человеческое достоинство отношение.
Суд подчеркнул, что вопрос юрисдикции территории, на которой находится гражданин Марокко, является предметом другого дела "Украина и Нидерланды против России", и до его решения Россия обязана не препятствовать индивидуальным искам в суд.
Также Москва должна в течение двух недель предоставить ЕСПЧ информацию о том, какие действия она предприняла для гарантирования выполнения временных мер.
Суд также призвал правительство Украины уважать права Брахима Саадуна и в течение двух недель предоставить всю необходимую информацию по этому делу — очевидно потому, что ЕСПЧ пока не установил, какой юрисдикции подлежит территория, где был вынесен "смертный приговор".
- 11 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило смертный приговор трех украинских военнослужащих британского и марокканского происхождения.
- 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.
- В Великобритании считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности .
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
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