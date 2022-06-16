Об этом сообщает сайт ЕСПЧ.

В промежуточном решении суда отмечено, что Россия должна обеспечить неисполнение "смертного приговора", объявленного Саадуном, а также гарантировать соблюдение его права на жизнь и запрета бесчеловечного или унижающего его человеческое достоинство отношение.

Суд подчеркнул, что вопрос юрисдикции территории, на которой находится гражданин Марокко, является предметом другого дела "Украина и Нидерланды против России", и до его решения Россия обязана не препятствовать индивидуальным искам в суд.

Также Москва должна в течение двух недель предоставить ЕСПЧ информацию о том, какие действия она предприняла для гарантирования выполнения временных мер.

Суд также призвал правительство Украины уважать права Брахима Саадуна и в течение двух недель предоставить всю необходимую информацию по этому делу — очевидно потому, что ЕСПЧ пока не установил, какой юрисдикции подлежит территория, где был вынесен "смертный приговор".

11 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило смертный приговор трех украинских военнослужащих британского и марокканского происхождения.

9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.

В Великобритании считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности .

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb