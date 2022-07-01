ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права украинских военнопленных
Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу о положении попавших в российский плен украинских военных, приказав России обеспечить соблюдение их прав
Об этом сообщает Радио Свобода .
Решение было принято по иску Карины Олейниченко - жены украинского военного Ярослава Олейниченко, находящегося в российском плену. Карина Олейниченко засвидетельствовала, что украинских пленных подвергают пыткам, и попросила суд обязать Россию предоставить информацию о местонахождении ее мужа, обеспечить его безопасность и освободить его.
Суд принял промежуточное решение, которым обязал Россию "уважать предусмотренные Конвенцией права господина Олейниченко и оказать ему медицинскую помощь, если она необходима".
Кроме того, суд распространил действие этого решения на все запросы относительно украинских военных в российском плену, относительно безопасности, здоровья и жизни которых есть опасения.
ЕСПЧ попросил Россию в течение недели дать ответ, действительно ли она удерживает Олийниченко и если да, то в каких условиях. Правительство Украины также просят предоставить всю имеющуюся информацию в течение недели.
- Ранее, 29 июня, произошел масштабный обмен военнопленными: в Украину вернулись 144 защитника , в том числе 95 защитников Азовстали.
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