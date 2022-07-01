ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права украинских военнопленных

Об этом сообщает Радио Свобода .

Решение было принято по иску Карины Олейниченко - жены украинского военного Ярослава Олейниченко, находящегося в российском плену. Карина Олейниченко засвидетельствовала, что украинских пленных подвергают пыткам, и попросила суд обязать Россию предоставить информацию о местонахождении ее мужа, обеспечить его безопасность и освободить его.

Суд принял промежуточное решение, которым обязал Россию "уважать предусмотренные Конвенцией права господина Олейниченко и оказать ему медицинскую помощь, если она необходима".

Кроме того, суд распространил действие этого решения на все запросы относительно украинских военных в российском плену, относительно безопасности, здоровья и жизни которых есть опасения.

ЕСПЧ попросил Россию в течение недели дать ответ, действительно ли она удерживает Олийниченко и если да, то в каких условиях. Правительство Украины также просят предоставить всю имеющуюся информацию в течение недели.

Ранее, 29 июня, произошел масштабный обмен военнопленными: в Украину вернулись 144 защитника , в том числе 95 защитников Азовстали.

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