ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных защитников Мариуполя

Об этом сообщает пресс-служба Минюста Украины.

Рассмотрев ходатайство Украины ЕСПЧ отметил, что по делу "Олейниченко против России и Украины" предоставил РФ срочные указания по немедленному обеспечению закрепленных Женевской конвенцией прав, в том числе на медицинскую помощь.

Эти права "охватывают любые запросы от имени украинских военнопленных, в которых предоставлено достаточно доказательств серьезного и неизбежного риска причинения непоправимого вреда их физической целостности (ст. 3 Конвенции) и/или права на жизнь (ст. 2 Конвенции)".

ЕСПЧ отметил, что предоставленные России указания по украинским военнопленным продолжают действовать, и отметил, что они также применяются и в межгосударственном деле "Украина против России (Х)".

Страсбургский суд также срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы об этом решении.

"Решение ЕСПЧ является подтверждением того, что суд внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией, несмотря, будь то межгосударственное или индивидуальное дело. Временные меры по межгосударственному делу Украины против России теперь также охватывают и права военнопленных", - отметила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

23 августа Украина представила ряд новых срочных требований в Европейский суд по правам человека в отношении украинских военных из Азовстали.

23 мая главарь "ДНР" Пушилин заявил о намерении провести над пленными азовцами "международный трибунал".

6 августа на канале горсовета Мариуполя опубликовали фото металлических клеток, предназначенных для самосуда над пленными азовцами.

9 августа семьи пленных азовцев заявили , что публичная казнь военнопленных противоречит всем международным нормам.

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