ЕСПЧ обязал РФ выплатить Грузии 129 млн евро за нарушение прав человека в войне 2008 года

Об этом сообщает "Европейская правда" .

"Большая палата ЕСПЧ приняла дополнительное решение по иску Грузии против России относительно войны 2008 года в части, касающейся справедливых компенсаций согласно ст. 41 Европейской конвенции по правам человека и не охватывавшей основное решение 2021 года", - говорится в сообщении.

Издание отмечает: суд установил, что юрисдикция рассматривает запрос Грузии относительно компенсаций со стороны РФ. Это произошло, несмотря на то что Россию в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину, изгнали из Совета Европы, из-за чего российская сторона не сотрудничала с судом при рассмотрении запроса со стороны Грузии.

Дело касается, в частности, случаев убийства грузинского гражданского населения, административной практики пыток гражданских и военнопленных, произвольного лишения свободы в подвалах МВД Южной Осетии, мародерства. Также речь идет о случаях политики препятствования возвращению грузин в их дома в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) и Абхазии и отсутствии адекватного расследования со стороны России случаев гибели людей.

Согласно решению ЕСПЧ Россия должна за три месяца выплатить Грузии 3,25 млн евро компенсации в связи с по меньшей мере 50 жертвами убийств мирных жителей в грузинских селах Южной Осетии и в буферной зоне. Грузия заявляла о 116 случаях убийств, однако удовлетворили только эти 50. Причиной того, что остальные 66 человек погибли во время пяти дней "активной фазы войны". Ее суд исключил из собственной юрисдикции в 2021 году.

Что касается Украины, такое ограничение не действует.

Также ЕСПЧ обязал РФ выплатить 2 697 500 евро компенсации не менее 166 пострадавшим от своевольных задержаний и бесчеловечного обращения с мирным населением Грузии, населением Южной Осетии в подвалах так называемого МВД в Цхинвали 10-27 августа 2008 года.

Кроме того, Россия обязана выплатить 640 тыс. евро компенсации в связи со случаями пыток над грузинскими военнопленными вооруженными группировками Южной Осетии в Цхинвали 8-17 августа 2008 года.

Суд также присудил выплату компенсации в размере 115 млн евро из-за препятствования возвращению грузинских граждан в их дома на оккупированных территориях, от чего пострадали не менее 23 тысяч человек. Также Россия обязана будет выплатить 8,24 млн евро в связи с нематериальным ущербом для по меньшей мере 142 человек. Они пострадали от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

Остальные запросы на компенсацию отклонили девятью голосами против восьми. В общей сложности Россия обязана заплатить Грузии 129,8 млн евро компенсации.