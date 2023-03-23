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ЕСПЧ назначил на ноябрь слушание по делу "Украина против России" по Крыму

23 мартa, 2023 четверг
01:25
Общество

Европейский суд по правам человека назначил на 8 ноября 2023 года слушание по межгосударственному делу "Украина против России" о нарушении прав человека со стороны оккупационных властей Крыма

Соответствующее постановление, утвержденное 22 марта, опубликовал официальный сайт ЕСПЧ.

В сообщении говорится, что ЕСПЧ принял дополнительные решения относительно дальнейших процессуальных действий по межгосударственному делу "Украина против России (Крым)". Дело касается жалоб Украины о систематических нарушениях властями РФ Европейской конвенции по правам человека в аннексированном Крыму с февраля 2014 года.

На заседании 8 ноября суд рассмотрит по существу жалобы, уже признанные приемлемыми, а также вопросы приемлемости и сути дела "политических заключенных" и жалобы "осужденных".

В ЕСПЧ напомнили, что 16 декабря 2020 года жалобу Украины признали частично приемлемой, установив, что жалобы подпадают под "юрисдикцию" России ввиду "фактического контроля", который она имела над Крымом с 27 февраля 2014 года.

"По завершении письменной процедуры председатель Суда сообщил сторонам, что в интересах надлежащего отправления правосудия Суд проведет слушания о приемлемости и сути дела, предварительно назначив его на 8 ноября 2023 года", – говорится в сообщении, которое цитирует "Немецкая волна".

  • 25 января 2023 года Европейский суд по правам человека постановил, что Нидерланды имеют право требовать компенсацию из РФ по сбыту пассажирского рейса MH17 в июле 2014 года.
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