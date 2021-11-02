ЕСПЧ начал рассматривать жалобу Януковича против Украины относительно расследования якобы покушений на него
Европейский суд по правам человека начал рассматривать иск Виктора Януковича против Украины, в котором беглый экс-президент жалуется на предвзятое отношение к нему со стороны судов и правоохранительных органов
Об этом сообщает сайт ЕСПЧ .
Янукович заявляет, что украинские правоохранители не провели эффективное расследование якобы покушений на его жизнь.
В иске говорится, что 21-22 февраля 2014 года, когда Янукович вылетел из Киева в Харьков вертолетом, из Киева выехали два автокортежа Службы безопасности президента, один из которых ехал в Харьков, а другой - в Крым.
По словам Януковича, 21 февраля кортеж, который направлялся в Харьков, обстреляли на блокпостах в Полтавской и Харьковской областях, повредив три автомобиля и ранив одного человека. Кроме того, этот кортеж пытались остановить путём блокировки.
Янукович утверждает, что в тот же день ехавший в Крым кортеж обстреляли близ Умани. При этом самого Януковича не было ни в одном из кортежей.
Кроме того, Янукович заявил, что неподалеку от Мелитополя обнаружили засаду со 100 вооруженными людьми, которые требовали развернуть кортеж политика.
Также экс-президент считает несправедливым проводимое в его отсутствие заочное судебное разбирательство и жалуется на продолжительность возбужденных в отношении него уголовных производств.
В то же время Янукович называет "подрывом презумпции невиновности" заявления украинских политиков в отношении него - в частности, речь идет о словах пятого президента Украины Петра Порошенко и министра юстиции в 2014-2019 годах Павла Петренко.
- Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Виктора Януковича и его сына Александра Януковича по делу о присвоении Межигорья .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное