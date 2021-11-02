ЕСПЧ начал рассматривать жалобу Януковича против Украины относительно расследования якобы покушений на него

Об этом сообщает сайт ЕСПЧ .



Янукович заявляет, что украинские правоохранители не провели эффективное расследование якобы покушений на его жизнь.



В иске говорится, что 21-22 февраля 2014 года, когда Янукович вылетел из Киева в Харьков вертолетом, из Киева выехали два автокортежа Службы безопасности президента, один из которых ехал в Харьков, а другой - в Крым.



По словам Януковича, 21 февраля кортеж, который направлялся в Харьков, обстреляли на блокпостах в Полтавской и Харьковской областях, повредив три автомобиля и ранив одного человека. Кроме того, этот кортеж пытались остановить путём блокировки.



Янукович утверждает, что в тот же день ехавший в Крым кортеж обстреляли близ Умани. При этом самого Януковича не было ни в одном из кортежей.



Кроме того, Янукович заявил, что неподалеку от Мелитополя обнаружили засаду со 100 вооруженными людьми, которые требовали развернуть кортеж политика.



Также экс-президент считает несправедливым проводимое в его отсутствие заочное судебное разбирательство и жалуется на продолжительность возбужденных в отношении него уголовных производств.



В то же время Янукович называет "подрывом презумпции невиновности" заявления украинских политиков в отношении него - в частности, речь идет о словах пятого президента Украины Петра Порошенко и министра юстиции в 2014-2019 годах Павла Петренко.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Виктора Януковича и его сына Александра Януковича по делу о присвоении Межигорья .

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