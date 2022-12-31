Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Во-первых, батареи Patriot не изменят правила игры. Что они сделают, это повысят качество противовоздушной обороны, и это может остановить Россию от отправки очередных бомбардировщиков в Украину. Это такая система вооружений, которая действительно может обезвреживать и сбивать крылатые ракеты. Но огромного количества Patriot ожидать не стоит, а поступят они не раньше полугода, поэтому это не то, на что люди должны обращать особое внимание, это просто еще одна система вооружений. Говоря о тяжелом вооружении, таком как танки и другие бронированные машины, я не вижу никаких действий в этом направлении со стороны Европейского Союза", - отметил военный эксперт.

Глен Грант подчеркнул, что единственная страна, фактически вспомнившая, что она может что-то сделать и предоставить танки, - это Финляндия.

"Откровенно говоря, я думаю, что если Зеленский собирается снова уехать из страны для проведения переговоров, его следующая поездка должна быть в Финляндию и Швецию, потому что ни одна из этих стран еще не является членом НАТО, и их не утруждают дополнительные дискуссии и консенсус в НАТО. То есть они могут делать то, что другие страны не могут. Зеленскому нужно поехать в Лондон, Стокгольм и Хельсинки и поднимать вопросы жестких действий, минуя согласование в этом плане с ЕС и НАТО, я еще не вижу движения в этом направлении, и это возвращает нас к тому, что делает правительство и что делает Генштаб, пытаясь улучшить собственную ситуацию с уже имеющейся бронетехникой, ведь в Украине уже есть немало бронетехники, рассматриваем ли мы варианты, где мы можем производить лучшее вооружение или даже лучшие боеприпасы? как улучшить уже существующие танки. Надо думать, а не ждать подарков от других", - подчеркнул Грант.

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