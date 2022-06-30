Об этом пишет Укринформ.

"Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал спикер главы государства.

По его словам, основной темой переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Индонезии Джоко Видодо накануне в Киеве было разблокирование украинских портов для экспорта зерна.

"Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может возникнуть, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в деталях рассказал Джоко Видодо" , – добавил Никифоров.

Президент Индонезии Джоко Видодо утром 29 июня прибыл в столицу Украины.

Владимир Зеленский после встречи с лидером Индонезии в Киеве объявил о договоренности начать безвизовый режим между двумя странами.

30 июня Джоко Видодо заявил, что передал послание от президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину.

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