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"Если Зеленский хочет к кому обратиться, то делает это публично": Никифоров прокомментировал заявление Видодо о "послании" для Путина

30 июня, 2022 четверг
21:26
Украина

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявление президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче послания Путину от Зеленского

Об этом пишет Укринформ.

"Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал спикер главы государства.

По его словам, основной темой переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Индонезии Джоко Видодо накануне в Киеве было разблокирование украинских портов для экспорта зерна.

"Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может возникнуть, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в деталях рассказал Джоко Видодо" , – добавил Никифоров.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо утром 29 июня прибыл в столицу Украины.
  • Владимир Зеленский после встречи с лидером Индонезии в Киеве объявил о договоренности начать безвизовый режим между двумя странами.
  • 30 июня Джоко Видодо заявил, что передал послание от президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину.

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