"Если Зеленский хочет к кому обратиться, то делает это публично": Никифоров прокомментировал заявление Видодо о "послании" для Путина
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявление президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче послания Путину от Зеленского
Об этом пишет Укринформ.
"Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал спикер главы государства.
По его словам, основной темой переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Индонезии Джоко Видодо накануне в Киеве было разблокирование украинских портов для экспорта зерна.
"Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может возникнуть, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в деталях рассказал Джоко Видодо" , – добавил Никифоров.
- Президент Индонезии Джоко Видодо утром 29 июня прибыл в столицу Украины.
- Владимир Зеленский после встречи с лидером Индонезии в Киеве объявил о договоренности начать безвизовый режим между двумя странами.
- 30 июня Джоко Видодо заявил, что передал послание от президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.39
Покупка 34.39Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.75Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное