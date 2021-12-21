"Если завтра война": Дмитрий Ярош в стриме с Сергеем Руденко
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"Если завтра война" - на эту тему будет говорить ведущий Сергей Руденко с командующим Украинской добровольческой армией Дмитрием Ярошем.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.
Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 22 декабря, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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