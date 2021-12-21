"Если завтра война": Дмитрий Ярош в стриме с Сергеем Руденко

"Если завтра война" - на эту тему будет говорить ведущий Сергей Руденко с командующим Украинской добровольческой армией Дмитрием Ярошем.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 22 декабря, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".





