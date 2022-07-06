Если западные партнеры не хотят финансировать украинскую борьбу, то через год им придется финансировать свою защиту от РФ, - Нефедов
Одна из задач власти - доказать миру, что Украина является щитом, защищающим Запад от России
Об этом заявил бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в эфире Еспресо.
"Сможем ли мы во время войны такого масштаба собственными ресурсами обеспечивать покрытие всех военных расходов? Конечно, нет. Давайте будем реалистами. Во время Второй мировой войны даже США и Британия дошли до продуктовых карт, дошли до налогов на некоторые категории доходов, которые достигали доходов. 99.99%. Мы рассчитываем на помощь международных партнеров", - сказал он.
По мнению экс-чиновника, одна из задач власти - доказать то, что Украина борется не только за себя, а является щитом, который защищает и Запад от российского нашествия.
"Если партнеры не хотят финансировать сейчас украинскую борьбу, то буквально через год им придется финансировать свою защиту от продолжения российской агрессии. Я как раз оптимист в том плане, что западные страны будут продолжать нас поддерживать. Украина, которая имеет больший доступ к ресурсам Запада в стратегическом плане находится в лучшем положении", - подытожил Нефедов.
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