Если Запад увеличит помощь, то ВСУ удачно пойдут в контрнаступление, - экс-посол США в Украине Гербст

Об этом сказал бывший посол США в Украине Джон Гербст в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

По его мнению, президент РФ Владимир Путин по-прежнему не понимает, что выиграть войну в Украине он не сможет.

"Свидетельством этого стало недавнее заявление министра Лаврова о том, что их цели выходят за пределы восточной Украины. Они не усвоили того факта, как тяжело и медленно они продвигались в Луганской области и какие неслыханные потери понесли. Похоже и нынешнее их наступление на Донетчине" , – сказал экс-посол.

Гербст считает, что россияне озабочены возможным украинским контрнаступлением, потому что ВСУ двигаются в Херсонском направлении и имеют достижения.

"Если поддержка Запада останется на нынешнем уровне, Москва сможет и дальше захватывать территории, но если мы увеличим нашу поддержку, чего требуют также и американские интересы, вам удастся полностью остановить кремль и перейти в успешное контрнаступление", - добавил экспосол.

Он добавил, что США должны перестать бояться и отправить в Украину гораздо больше дальнобойной артиллерии.

"На самом деле мы сознательно прислали HIMARS с небольшой дальностью поражения до 85 км, что просто смешно. Она должна была быть по крайней мере - 150 км или даже 300 км, а также мы должны были послать истребители МиГ вместе с нашими танками и транспортерами. Если мы предоставим всю эту". технику, я не сомневаюсь, что Украина полностью остановит Россию в Донецке и даже начнет контрнаступление на Донбассе и на Юге. Это очень важно как для будущего Украины, так и для будущего Америки", - подытожил Гербст.