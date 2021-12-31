"Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя", - Кулеба

Об этом Кулеба написал в Twitter.



"Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", - написал глава МИД.



Кулеба подчеркнул, что, несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, она может защитить себя, ведь уже восемь держит оборону и противостоит российской агрессии.



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