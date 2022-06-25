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Главная война с Россией Если Запад покажет единство и даст Украине необходимое оружие, то, несомненно, Украина победит, – международный эксперт из Америки
Эксклюзив

Если Запад покажет единство и даст Украине необходимое оружие, то, несомненно, Украина победит, – международный эксперт из Америки

25 июня, 2022 суббота
16:46
война с Россией

Американский эксперт по международным отношениям Мэтью Брайза убежден, что в случае единства Запада эта победа будет означать как минимум возвращение России к линии разграничения по состоянию на 24 февраля и начало серьезных переговоров, а также то, что Россия не сможет сделать этого снова

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Если Запад покажет единство и даст Украине это необходимое оружие, то, без сомнений, Украина победит. И эта победа будет означать как минимум возвращение России к линии разграничения по состоянию на 24 февраля и начало серьезных переговоров, а также то, что Россия не сможет сделать этого снова, по крайней мере при нашей жизни. Ведь мы на Западе через две декады уже должны были понять, что Владимир Путин не тот человек, с которым можно договариваться и которому можно доверять", - подчеркнул эксперт.

Брайза добавил, что основное – покажет ли Запад такой уровень единства, чтобы поддерживать Украину до самой победы.

"Я не знаю ответа и очень переживаю, когда слышу такие вещи, как вот, например, говорил советник Олафа Шольца по международным делам: “Мы должны думать не только о победе Украины, но и о том, какие отношения мы будем иметь с Россией в будущем". Это невыносимо. Это Россия должна думать, как строить отношения с нами, а не мы должны переживать за то, какие отношения будем иметь с Россией. Мы можем иметь нулевые отношения с Россией, и для нас это будет нормально. Так что такие заявления, как немецкик или французские, когда Макрон верит, что может вести диалог с Путиным, в то время как тот убивает украинцев, заставляют меня переживать. С другой стороны, когда советник Шольца сделал эти заявления, он был раскритикован представителями всех политсил Германии. Значит, такие вещи меняются в Европе, а также и в Германии, которая размышляет, как дальше быть с Россией", - сказал он.

  • Министры финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине €1 млрд грантовой помощи

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