Если Запад не обеспечит Украину тяжелым вооружением, скоро вокруг Киева снова будут бои, - Ходорковский

Об этом Ходорковский заявил в интервью Bild .

"Если украинцев не обеспечат оружием, которое они просят, скоро вокруг Киева снова будут бои", - сказал Ходорковский.

По его словам, если России удастся захватить часть Украины, это ненадолго остановит войну, потому что победой Кремль признает только захват Киева.

На вопрос, укрепит ли война власть Путина, Ходорковский ответил, что все зависит от результата вторжения.

"Если Путин не выиграет войну, режим будет ослаблен", – сказал Ходорковский.

Он подчеркнул, что некоторые западные лидеры боятся Путина.

"Они думают, что они не участвуют в войне. Поэтому они считают, что поставки определенного оружия могут привести к эскалации или превратить их в сторону конфликта. Это очень бессмысленное отношение", - сказал Ходорковский и объяснил, что с точки зрения Путина, западные политики и страны уже находятся в состоянии войны с Россией.

Издание WSJ 27 мая сообщило, что администрация Джо Байдена уже на следующей неделе объявит, что направит в Украину ракетные системы дальнего радиуса действия. По информации New York Times, администрация президента США Джо Байден уже одобрила поставки.

В то же время Министерство обороны США заявило , что окончательное решение еще не принято.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что тяжелое вооружение от партнеров уже активно используется на передовой и получает положительные отзывы украинских военных.

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