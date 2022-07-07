Если Запад хочет победить нас на поле боя, пусть попробует, - Путин

Об этом пишет Reuters.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну что сказать, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет", – сказал он.

Пропагандистское издание "РИА Новости" опубликовало видео, где президент страны-агрессора заявил, что армия пока не воевала "серьезно" и напомнил о мирных переговорах.

"Мы в целом серьезно еще ничего не начинали, при этом мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - добавил он.

С 24 февраля по 7 июля кафиры потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.

По данным Генштаба, Защитники Украины отразили штурм и нанесли потери оккупантам на четырех направлениях.

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