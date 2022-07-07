Если Запад хочет победить нас на поле боя, пусть попробует, - Путин
Президент Путин в четверг, 7 июля, сказал, что Россия еще "серьезно пока ничего не начинала" и если Запад хочет победить армию РФ на поле боя, то может попробовать
Об этом пишет Reuters.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну что сказать, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет", – сказал он.
Пропагандистское издание "РИА Новости" опубликовало видео, где президент страны-агрессора заявил, что армия пока не воевала "серьезно" и напомнил о мирных переговорах.
"Мы в целом серьезно еще ничего не начинали, при этом мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - добавил он.
- С 24 февраля по 7 июля кафиры потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.
- По данным Генштаба, Защитники Украины отразили штурм и нанесли потери оккупантам на четырех направлениях.
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