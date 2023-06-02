Если занимаетесь сексом всего 4 раза в месяц, вы не можете играть в моей команде, - тренер "Атлетико" Симеоне
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне пошутил, что в его команде могут играть только футболисты, часто занимающиеся сексом
Об этом сообщает Marca .
Симеоне отреагировал на слова журналиста об исследовании, что испанцы в среднем имеют 56 сексуальных актов в год.
Сколько вы сказали? 56… 56 в год… Сколько это в месяц? Четыре раза в месяц? Нет, не 4. Только с 4 разами вы не можете играть в моей команде. Занимаются ли игроки "Атлетико" сексом 15 раз в меяц? Я не собираюсь об этом говорить, но у нас хороший средний показатель", - сказал Диего Симеоне.
Диего Симоне тренирует "Атлетико" с 2011 года. Команда провела под его руководством 627 матчей. Дважды выигрывала Ла Лигу.
В этом сезоне "Атлетико" занимает третье место за один матч до конца чемпионата.
- 23 апреля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" обыграла "Атлетико" со счетом 1:0.
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