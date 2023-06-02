Если занимаетесь сексом всего 4 раза в месяц, вы не можете играть в моей команде, - тренер "Атлетико" Симеоне

Об этом сообщает Marca .

Симеоне отреагировал на слова журналиста об исследовании, что испанцы в среднем имеют 56 сексуальных актов в год.

Сколько вы сказали? 56… 56 в год… Сколько это в месяц? Четыре раза в месяц? Нет, не 4. Только с 4 разами вы не можете играть в моей команде. Занимаются ли игроки "Атлетико" сексом 15 раз в меяц? Я не собираюсь об этом говорить, но у нас хороший средний показатель", - сказал Диего Симеоне.

Диего Симоне тренирует "Атлетико" с 2011 года. Команда провела под его руководством 627 матчей. Дважды выигрывала Ла Лигу.

В этом сезоне "Атлетико" занимает третье место за один матч до конца чемпионата.