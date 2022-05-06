Если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем более реальную историю, - Милевский ответил Астафьевой, которая волонтерит и обвинила футболиста в наглости
Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский обратился к волонтерящей в ресторане певице Дарье Астафьевой и рассказала, что футболист нагло просил еды
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Артема Милевского.
Милевский опубликовал ролик, где он разгружает гуманитарную помощь.
"Украина (прим. - эмоджи "сила"). Дашка-картофель, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее. PS платье - топ. 6 супов... "Требовал", это топчик", - написал Артем Милевский.
- 6 мая звезда шоубиза Дария Астафьева рассказала, что во время ее волонтерской работы в ресторане бывший футболист "Динамо" Артем Милевский нагло приходил получать еду.
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