Если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем более реальную историю, - Милевский ответил Астафьевой, которая волонтерит и обвинила футболиста в наглости

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Артема Милевского.

Милевский опубликовал ролик, где он разгружает гуманитарную помощь.

"Украина (прим. - эмоджи "сила"). Дашка-картофель, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее. PS платье - топ. 6 супов... "Требовал", это топчик", - написал Артем Милевский.

6 мая звезда шоубиза Дария Астафьева рассказала, что во время ее волонтерской работы в ресторане бывший футболист "Динамо" Артем Милевский нагло приходил получать еду.

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