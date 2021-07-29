"Если я выживу, то моя дорога только в Украину": украинка-политзаключенная просит помощи у Зеленского

Об этом говорится в письме, которое Сенцов опубликовал в своем Facebook.



"Я - Долгополая Галина Павловна, г.р.1955, 27 марта. Коренная жительница Крыма в 4-м поколении. Я - гражданка Украины, это доказано даже всеми судами России в их постановлениях по моему "делу", - говорится в письме.



Она просит напомнить Зеленскому, чтобы тот поднял вопрос обмена пленными на "нормандском формате".

"Если я выживу (все-таки возраст), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым. Не могу больше видеть, как он гниет сейчас. Дорогие наши, скоро "Нормандский формат", напомните З.В. (президенту Владимиру Зеленскому, - ред.), чтобы включил вопрос об обмене. Наши здесь очень надеются. От себя обещаю активную работу на благо Украины".

Она добавила, что в российском "Лефортово" слышала, как люди "уважительно отзываются об украинских морячках".

Долгополая сообщила, что ее держали в полной изоляции - консула к ней не допустили, хотя она просила "просто минутного свидания без единого слова".



