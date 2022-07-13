"Если я буду бежать 1 на 1 с вратарем, а в это время тревога, что делать?", - футболист "Александрии" о возобновлении чемпионата Украины
Хавбек "Александрии" Артур Авагимян рассказал, что не понимает, как проводить матчи УПЛ во время воздушной тревоги
Об этом сообщает Footboom .
"Благодарю наших военных за то, что у нас есть возможность тренироваться и надеяться на то, что матчи УПЛ состоятся по плану. Но, конечно, опасения есть, как и у всех людей, кто сейчас находится в Украине. Вопрос очень спорный. Война очень сильно повлияла на футбол в нашей стране. Гарантии безопасности пока никто не может дать во время проведения матча. Это очень тяжело", - сказал Авагимиан.
Футболист "Александрии" привел пример, что делать, если сирена раздастся во время опасного момента у ворот соперника.
"Не понятно по поводу воздушной тревоги. Если я буду бежать 1 на 1 с вратарем, а в это время тревога, что делать? Бежать в укрытие? Или бежать забивать? Или еще момент: при стандарте мяч уже подали, он залетает в сетку, а в это время сирена, то гол засчитывают или нет?Много спорных вопросов, на которые действительно нет ответа. Но самое главное - это гарантии безопасности, которую никто не может дать по понятным причинам. Кто будет нести ответственность, если что-нибудь случится?" , – говорит Артур Авагимян.
Новый сезон чемпионата Украины по футболу должен начаться 23 августа.
- 17 июняКабмин разрешил возобновить проведение спортивных состязаний без зрителей.
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