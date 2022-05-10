Если выиграем битву за Донбасс, победой для Украины в войне с РФ будет освобождение остальных наших территорий, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае успеха Украины в битве за Донбасс, победой в войне с Россией следует считать освобождение всех оккупированных территорий
Об этом Кулеба заявил в интервью Financial Times .
По его словам, если в начале полномасштабного вторжения победой Украины можно было считать уход РФ на позиции 24 февраля, то теперь ситуация изменилась.
"В первые месяцы войны победа для нас выглядела в отводе российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за нанесенный ущерб. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", - сказал Кулеба.
- 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача для ВСУ - отправить войска РФ на территории, где они были до 24 февраля.
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