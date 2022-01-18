Если выбор будет воевать на своей территории или в Украине, НАТО выберет второй вариант, - Магера

Об этом он заявил в программе "Итоги".



"Я думаю, что нужно прислушаться к словам наших международных партнеров и дорожить этим партнерством с США, и Великобританией, и многими другими государствами западного мира. Их поддержка дает нам возможность бороться с российским агрессором. Я бы хотел обратить внимание на одну вещь, к сожалению, в Конституции Украины есть запрет на размещение иностранных военных баз на территории, это минус и это плохо. было как можно больше на территории Украины", – сказал Магера.



Он напомнил, что атака войск НАТО, где бы они ни находились, это атака на весь блок.



"Речь не идет о том, что за нас кто-то будет воевать, а Украина должна сделать все возможное для того, чтобы страны НАТО были максимально вовлечены в этот процесс. Когда говорят, что войска НАТО не будут воевать за Украину, с одной стороны - это так. А с другой стороны - это не совсем так. Когда у стран НАТО не будет выбора или воевать на своей территории или на территории Украины, я думаю они выберут второй вариант", - считает Магера.



По его мнению, полномасштабное вторжение России будет актом отчаяния.



"Когда они увидят, что экономические, гуманитарные, дипломатические методы не работают и Украину невозможно вернуть в Россию, только из-за военной агрессии", - подытожил он.

На Крещение, 19 января, оккупанты могут сделать провокации в зоне ООС: они планируют обстрелы территории пруда "Кирпичный" в Петровском районе Донецка и подрыв шахты.