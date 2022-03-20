Если вы забыли или потеряли документы при эвакуации: еДокумент в приложении "Дия" работает даже без Интернета, - специалист Минцифры
Руководитель развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал, как действовать гражданам Украины, если они забыли или потеряли документы во время эвакуации
Специалист сделал это в эфире Еспресо.TV.
"Если вы вдруг забыли документы дома или потеряли их во время эвакуации, Дия не занимается восстановлением. Зато документы доступны в "Дии". Какой сейчас алгоритм? Не надо паниковать и беспокоиться. Если вы являетесь пользователем "Дия", у вас там доступны паспорта и водительские документы", - отметил Баник.
Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри добавил, что для граждан, не имеющих биометрического загранпаспорта или ID-карты, всем пользователям доступен документ.
"еДокумент - отдельный тип документа, который формируется с помощью данных при авторизации с помощью Банк-ID, или NFC чипа - то есть данных, содержащихся в паспорте. Мы формируем еДокумент, работающий независимо от доступа к сети Интернет. И многие люди пользуются порталом Действие при выезде за границу", - подчеркнул Мстислав Баник.
- Напомним, 11 марта глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дия" на период военного времени добавили временный цифровой документ , содержащий паспортные данные и РНОКПП.
- В приложении "Дия" более 160 тыс. украинцев пожертвовали 150 млн грн в фонд помощи армии "Вернись живым".
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