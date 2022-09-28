Если вы выжили после ядерного удара, то 99% - выживете и дальше, - эксперт
Если человек выжил в первые минуты после ядерного удара, существует большая вероятность того, что он будет жить дальше
Об этом в эфире Еспресо рассказал магистр в области телекоммуникаций и радиосистем, изучавший вопросы радиации и радиоактивности Роман Павлюк.
Если был взрыв и после этого вы живы, дышите - то 99%, что вы дальше выживете. Если вы пережили удар, прошло несколько минут, нет у вас на теле ожогов. Если я живу, то скорее всего, я буду жить дальше ", – отметил он.
Павлюк привел пример ядерного удара по Хиросиме в Японии.
"Если почитать статистику Хиросимы, то наибольшее количество людей умерло в момент удара и от ожогов. Если вы спрятались в любую скважину и вас пронесло - не испекло кожу и так далее - вы будете жить. лучевую болезнь при ядерном ударе - это нужно себя сильно выставить на радиоактивную пыль. Надо идти в эпицентр и поплавленный бетон собрать руками", - подытожил эксперт.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.67
Покупка 40.67Продажа 41.68
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное