Если вы выжили после ядерного удара, то 99% - выживете и дальше, - эксперт

Об этом в эфире Еспресо рассказал магистр в области телекоммуникаций и радиосистем, изучавший вопросы радиации и радиоактивности Роман Павлюк.

Если был взрыв и после этого вы живы, дышите - то 99%, что вы дальше выживете. Если вы пережили удар, прошло несколько минут, нет у вас на теле ожогов. Если я живу, то скорее всего, я буду жить дальше ", – отметил он.

Павлюк привел пример ядерного удара по Хиросиме в Японии.

"Если почитать статистику Хиросимы, то наибольшее количество людей умерло в момент удара и от ожогов. Если вы спрятались в любую скважину и вас пронесло - не испекло кожу и так далее - вы будете жить. лучевую болезнь при ядерном ударе - это нужно себя сильно выставить на радиоактивную пыль. Надо идти в эпицентр и поплавленный бетон собрать руками", - подытожил эксперт.