Если вы травмированы советским образованием – это ваше личное дело
Может ли моя личная субъективная оценка таланта Пушкина или симпатия выпускников еще советских школ влиять на прославление его имени за счет топонимов в Украине?
Мне очень нравится Пушкин. Эти его вьющиеся бакенбарды, интеллигентный нос, загадочное африканское происхождение. Опять же стихи и проза талантливы. Трагический конец. Да и вообще — ну очень интересный человек.
Но. Может ли моя личная субъективная оценка его таланта или симпатия выпускников еще советских школ влиять на прославление его имени за счет топонимов в Украине? Особенно когда сейчас мы прекрасно знаем, что кроме таланта он еще был апологетом империи, фактически певцом российской имперскости?
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Почему, например, парк Пушкина у киностудии Довженко — не парк имени Довженко? Да и памятник Довженко бы прекрасно стал в одноименном парке вместо памятника Пушкину
Нет, нет.
И почему, например, парк Пушкина у киностудии Довженко — не парк имени Довженко? Да и памятник Довженко прекрасно стал бы в одноименном парке вместо памятника Пушкину.
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К чему все это я?
Если вы травмированы советским образованием и не можете в себе обуздать чувства к имперским нарративам – это ваше личное дело.
У нас, у украинцев предостаточно героев, чьи имена намеренно выбивали из нашей памяти. И лучшее время это исправить именно сейчас.
Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете
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