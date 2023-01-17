Мне очень нравится Пушкин. Эти его вьющиеся бакенбарды, интеллигентный нос, загадочное африканское происхождение. Опять же стихи и проза талантливы. Трагический конец. Да и вообще — ну очень интересный человек.

Но. Может ли моя личная субъективная оценка его таланта или симпатия выпускников еще советских школ влиять на прославление его имени за счет топонимов в Украине? Особенно когда сейчас мы прекрасно знаем, что кроме таланта он еще был апологетом империи, фактически певцом российской имперскости?

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Почему, например, парк Пушкина у киностудии Довженко — не парк имени Довженко? Да и памятник Довженко бы прекрасно стал в одноименном парке вместо памятника Пушкину

Нет, нет.

И почему, например, парк Пушкина у киностудии Довженко — не парк имени Довженко? Да и памятник Довженко прекрасно стал бы в одноименном парке вместо памятника Пушкину.

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К чему все это я?

Если вы травмированы советским образованием и не можете в себе обуздать чувства к имперским нарративам – это ваше личное дело.

У нас, у украинцев предостаточно героев, чьи имена намеренно выбивали из нашей памяти. И лучшее время это исправить именно сейчас.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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