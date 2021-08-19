Если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко повторил свой призыв к гражданам Украины вакцинироваться от коронавирусной болезни
В заявлении на своей Facebook-странице Ляшко отметил, что осенью ожидается новая волна заболеваемости. Он связал ее с распространением штамма "Дельта".
Глава Минздрава также обратил внимание на грядущие праздничные выходные.
"Если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на "после праздников"! Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни ", - отметил он.
- С начала прививочной кампании в Украине привито 4914255 человек. Одну дозу получили 4914253 человека, полностью привиты - 2908 748. Всего проведено более 7,8 миллиона прививок.
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