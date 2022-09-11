Соответствующий перехват разговоров был обнародован в Главном управлении разведки МО в телеграмме.

"Если сейчас к нам не придете - нам пзда...Тут уж такой пздец, они уже трассу на Купянск отрежут. А если ее отрежут, то это все, пзда. Нет топлива, ничего... Я просто в ах*е, отсюда такие силы вывели и оставили просто из гулькин х*й... Я вообще разочаровался в этой х**не... И что делать: или прорываться, выбираться отсюда, или х*й его знает, или стоять", – сказал оккупант.

Также российский оккупант жаловался, что военное командование РФ заставляет возвращаться без топлива и боеприпасов в бой с ВСУ.

"Говорил с кентами с 9-ки, когда все началось, когда в наступление эти ушли, они (украинские военные, - ред.), говорят, вышли внезапно. Никто даже ничего не понял… Они вышли и все, ни артиллерия не работала, Никто, бл*ть, не работал, а мы отступаем… Они (русские оккупанты, - ред.) начали отступать, пошли к нулю, а там прилетел какой-то х*р из бугра министерский и начал их останавливать: "вы че там , бл*ть, трусы. Все назад", - говорится в перехвате.

В Харьковской области украинские военные освободили Большой Бурлук, расположенный в 20 км от границы с РФ.

Вооруженные Силы Украины 11 сентября отбили у российских оккупантов Гоптовку, где находится пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Россией.

В результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении, российские войска бегут с награбленными вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.

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